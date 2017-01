Scippano turista sul bus 916: bloccata banda di borseggiatori

Prima lo hanno accerchiato sul bus 916, poi gli hanno rubato lo smartphone. Protagonisti del furto una banda di 4 cittadini romeni di età compresa tra i 28 e i 57 anni, tutti con precedenti specifici e domiciliati in via di Villa Bonelli che hanno colpito un turista americano all'altezza della fermata di largo di Torre Argentina.

IL FURTO - La banda di scippatori aveva accerchiato il turista americano e, senza che questo se ne rendesse conto perché distratto dal fascino della città eterna, gli hanno rubato il cellulare avvicinandosi abilmente a lui, all'uscita della porta centrale dell’autobus, in prossimità della fermata.

ARRESTATI - I ladri sono stati immediatamente bloccati dai Carabinieri che, in abiti borghesi, hanno osservato le abili manovre di contatto della banda per poi immediatamente intervenire dichiarandoli in arresto e recuperando la refurtiva. I borseggiatori sono stati condotti nelle celle delle caserma in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.