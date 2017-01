Approfitta della ressa sulla linea 5 del tram e scippa turista

Ancora furti ai danni di turisti a Roma. Due sono i ladri finiti in manette nelle ultime ore. Nell'area esterna della Stazione Termini, i Carabinieri della Compagnia Speciale unitamente a quelli della Stazione di Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino romeno di 48 anni, senza fissa dimora.

Il ladro, approfittando della ressa per salire a bordo del tram della linea 5 tra in piazza dei Cinquecento e via Daniele Manin, ha tentato di sfilare dalle tasche di una turista italiana un costoso smart-phone. Lo straniero è stato arrestato ed il cellulare restituito alla vittima.

Nella tarda serata di ieri, in via delle Muratte, un cittadino algerino di 37 anni, disoccupato e senza fissa dimora, si è invece dato alla fuga dopo aver sottratto la borsa ad una donna italiana, di 50 anni, a Roma per turismo. I Carabinieri della Stazione di Roma via Vittorio Veneto, intervenuti su segnalazione della vittima, sono riusciti in breve tempo a rintracciare e arrestare l’uomo, recuperando la borsa d il suo contenuto.