Turista si perde sul monte Gennaro: salvato e soccorso in eliambulanza

Dissavventura per un turista belga salvato sul monte Gennaro. Una nottata impegnativa per i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS della stazione di Roma e provincia.

Tutto è iniziato a mezzanotte quando è arrivata la segnalazione di un uomo in difficoltà sulle pendici del monte in provincia di Roma. L'uomo si è smarrito fuori sentiero e non era più in grado di proseguire autonomamente.

L'escursionista, in ipotermia a causa dello scarso equipaggiamento, è stato raggiunto in una zona impervia con molti salti di roccia e sassi sdrucciolevoli dai tecnici del Soccorso Alpino insieme agli uomini del nucleo SAF dei Vigili del Fuoco.

Dal luogo del ritrovamento è stato trasportato in barella in uno spiazzo dove, poco prima delle 7 del mattino, è stato prelevato dall'elicottero del 118 della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS che ha provveduto alle operazioni di carico della barella. Sul posto anche i Carabinieri di Palombara Sabina.