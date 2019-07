Tragedia in vacanza: turista romana accusa malore e muore mentre fa il bagno

Tragedia in spiaggia a Montesilvano dove è morta una turista romana in villeggiatura. A causare il decesso sarebbe stato un attacco cardiaco. E' accaduto nella mattinata di giovedì 25 luglio nella località turistica abruzzese. La vittima, una 80enne, era in vacanza nel pescarese con un gruppo organizzato proveniente dalla Capitale. Lo scrive IlPescara.

La signora si è accasciata improvvisamente mentre stava a pochi metri dalla riva nella zona limite acque sicure. Immediatamente 3 bagnini sono intervenuti praticando le prime tecniche di rianimazione.

Anche un'infermiera, presente sul posto, ha dato il suo contributo ma ogni sforzo è risultato vano: all'arrivo dell'ambulanza del 118 non c'era più nulla da fare. Approfondimenti da parte della capitaneria di Porto e dei carabinieri. La donna alloggiava all'hotel Settebello.