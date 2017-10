Circondano e rapinano turisti a passeggio per le via del Centro: arrestate ladre seriali

Hanno circondato un turista americano in gita a Roma e rapinato. E' successo nei pressi di Largo di Santa Susanna. In manette due bosniache di 23 e 39 anni arrestate dagli agenti del commissariato Trevi Campo Marzio, diretto da Mauro Fabozzi, impegnati nei servizi di contrasto ai reati predatori per le vie del centro.

Le ladre, mentre i poliziotti ne monitoravano gli spostamenti. hanno preso di mira un turista americano. Lo hanno così circondato ed abilmente gli hanno sottratto del denaro dalla tasca ed, alla reazione dell'uomo, lo hanno successivamente strattonato con violenza.

Il personale della Polizia di Stato è quindi immediatamente intervenuto bloccando le due ladre, prima che potessero fuggire. Accompagnate presso gli uffici del commissariato per ulteriori accertamenti, le due donne risultavano avere numerosi precedenti di polizia per i reati di furto e rapina; al termine degli atti le due straniere sono state quindi tratte in arresto per rapina impropria.