Guarda la mappa di Roma per orientarsi: turista accerchiata e rapinata da una banda

Stava guardando la cartina della mappa di Roma quando, all'altezza di via delle Fornaci, è stato circondata dai ladri e rapinata. E' successo ieri mattina. Ad accorgersi del fatto i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, impegnati in un servizio di controllo in abiti civili.

I mitliari hanno notato i due fratelli di 24 e 27 anni, circondare la vittima, seduta ai tavolini di un bar e distratta ad osservare la mappa di Roma, per sfilargli lo smartphone dallo zainetto che portava al seguito. Poi sono fuggiti a bordo di un'auto che li attendeva, guidata da un complice 26enne, per la fuga.

I Carabinieri sono intervenuti bloccando i ladri e recuperando la refurtiva al termine di un breve inseguimento. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Sono accusati di furto aggravato in concorso.