Turista precipita da un muretto di Trinità dei Monti

Erano sedute su un muretto laterale della scalinata di piazza di Spagna a Trinità di Monti. Una serata da turiste a Roma, a godersi la città eterna, per portare a casa un ricordo. E la serata di ieri resterà certamente impressa nella mente di due turiste inglesi. Un volo di quattro metri e tanta paura sono infatti episodi che difficilmente si cancellano.

Poco dopo la mezzanotte una ventenne è precipitata finendo in un terrapieno. La sua amica, inglese come lei, ha immediatatamente allertato i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno chiesto l'ausilio dei vigili del fuoco per mettere in salvo la giovane.

Secondo quanto si apprende la ragazza è stata portata all'ospedale Santo Spirito e non sarebbe in gravi condizioni. Per lei infatti solo qualche escoriazione.