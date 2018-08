Colto da un malore in spiaggia: morto turista romano

E' morto in seguito ad un malore. E' accaduto intorno alle 13:00 di martedì 28 agosto quanto l'Autorità marittina di Marciana Marina è stata contattata per un soccorso ad un uomo che si trovava nei pressi della battigia nella spiaggia antistante il Porto di Marciana Marina. Il bagnante, 72 anni e residente a Roma, si trovava sull’Isola d’Elba per turismo.

Turista romano morto all'Isola d'Elba

Sul posto sono intervenuti immediatamente il 118 e il personale militare dell’Ufficio locale marittimo di Marciana Marina. Nonostante i tentativi per cercare di rianimare l’uomo, i medici del 118 hanno constatato il decesso dello stesso intorno alle ore 13:30.

Salma a disposizione dell'Autorità Giudiziaria

I militari della Guardia Costiera hanno subito contattato il Magistrato di turno che ha autorizzato lo spostamento della salma nei locali dell’obitorio dell’ospedale di Portoferraio per i dovuti accertamenti del caso ad opera del medico legale.