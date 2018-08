In cerca di refrigerio immerge i piedi nella Fontana di Trevi, multa da 450 euro per una turista

Cercava refrigerio nel cuore della notte ed ha immerso i piedi nella Fontana di Trevi. Una rinfrescata costata cara ad una turista egiziana di 29 anni poi fermata e multata dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. E' accaduto intorno all'1:40 di questa notte quando una pattuglia del I Gruppo Trevi dei 'caschi bianchi' ha fermato la ragazza intenta ad immergere i piedi nel monumento del Rione Trevi. Per lei scattata la sanzione di 450 euro.

Fontane come piscine

Prosegue dunque la battaglia dei vigili urbani contro i turisti che non rispettano i monumenti dell'Urbe. Lo stesso comando di via della Consolazione ha infatti diffuso le immagini di un gruppo di turisti intenti a fare un bagno in una della fontane dell'Altare della Patria (qui il video) facendo un appello a chi possa fornire informazioni utili ad identificare il gruppo di incivili.

Fontane piantonate dalla Polizia Locale

Un fenomeno non nuovo quello dei bagni nella fontane storiche delle Capitale, per questo sono stati disposti dei piantonamenti di 24 ore su 24 fino al prossimo 2 settembre con gli agenti a tutela delle aree a rischio: Fontana di Trevi, piazza di Spagna, piazza Venezia, piazza della Repubblica, Campo de' Fiori, Fontanone del Gianicolo, Piazza Navona, Piazza del Popolo, Piazza Madonna dei Monti, piazza Trilussa, piazza Santa Maria in Trastevere. "Chiamati alle armi" anche gruppi di periferia, dal Prenestino e dal Tuscolano, destinati rispettivamente a piazza Navona e piazza del Popolo e a Monti.