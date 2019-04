Bagno "proibito" nella fontana delle Api, turista multata 

Ha tentato di fare un bagno in una delle storiche fontane della capitale ma prima che potesse raggiungere il suo obiettivo è stata fermata dai carabinieri della stazione Vittorio Veneto. Una bravata che le costerà 450 euro.

Il bagno nella Fontana delle Api

Erano le ore 3.30 circa di domenica mattina, quando una turista francese in visita nella città eterna è entrata all’interno della 'vasca' di Fontana delle Api, costruita dal Bernini nella metà ‘600 e collocata tra via Vittorio Veneto e via di San Basilio, in pieno centro. I militari della vicina stazione hanno sorpreso la donna già immersa con le gambe nell’acqua e decisa nelle sue intenzioni. Dopo averla fermata e invitata ad uscire, alla donna è stata notificata una multa di 450 euro come previsto dalla legge.

Da Fontana di Trevi alla Fontana del Moro: i bagni proibiti dei turisti

Le fontane di Roma continuano ad attirare turisti e diventano sempre più tentazioni per “bagni proibiti”. Durante lo scorso mese di gennaio, nella vicina piazza Navona due uomini (uno già nudo e pronto ad immergersi), a distanza di poche ore, sono stati bloccati dai militari prima di entrare nella fontana del Moro. Anche in questo caso gli uomini sono stati multati e denunciati per danneggiamento.

Tuttavia, la fontana più gettonata tra i turisti a Roma rimane la fontana di Trevi dove non di rado qualcuno tenta il “bagno proibito”: anche qui a gennaio un uomo ha cercato di immergersi nell’acqua perché la riteneva “sacra”. Nell’agosto del 2018, una coppia di turisti è stata multata per aver fatto un tuffo all’indietro nella fontana.