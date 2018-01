San Pietro: turista derubato dopo l'udienza del Papa

Lo hanno circondato e rapinato dopo che aveva appena partecipato all'udienza di Papa Francesco a piazza San Pietro. La vittima, un turista messicano di 34 anni, mentre percorreva via di Porta Cavalleggeri in direzione del suo hotel è stato circondato da tree malviventi che hanno agito indisturbate, riuscendo a sfilare il portafoglio dalla tasca del cappotto dell'uomo, grazie alla presenza dei molti fedeli e turisti che defluivano dopo l'udienza.

I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, che transitavano in quel momento lungo la via, hanno notato la scena e sono intervenuti immediatamente bloccandole e recuperando anche l'intera refurtiva. Le ladre, di 20, 30 e 31 anni, sono tutte domiciliate al campo nomadi 'La Monachina'.

Dopo l'arresto sono state portate in caserma e trattenute in attesa di essere condotte presso il Tribunale di Roma per la celebrazione del rito direttissimo