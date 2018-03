Rapina a Termini: turista scippato della collana d'oro

Si è presentato in commissariato ed ha denunciato di essere stato appena rapinato. Vittima un turista americano, preso di mira intorno alle 22:00 di ieri sera da uno scippatore mentre camminava su via Giovanni Giolitti, nell'area di Termini. A scipparlo un "giovane arabo di circa 25 anni, vestito con una giacca blu", come dichiarato dalla vittima agli investigatori del commissariato Viminale. Il rapinatore è riuscito a dileguarsi dopo aver strappato dal collo del turista statunitense una collana d'oro ed essersi dileguato per le strade dell'Esquilino.