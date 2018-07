Termini: accerchiano, aggrediscono e rapinano turista alla fermata

Hanno aggredito un turista rapinandolo fuori la stazione Termini. E' successo la scorsa notte, nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato tre persone, due iracheni di 21 e 26 anni e un 35enne tunisino, per rapina aggravata in concorso.

I tre, tutti con precedenti e irregolari sul territorio nazionale, in piazza dei Cinquecento, nei pressi del capolinea dell'autobus 60, hanno avvicinato un 23enne francese, a Roma in permesso studio e, dopo averlo accerchiato, lo hanno aggredito con calci e pugni per poi strappargli la collana d’oro dal collo e darsi alla fuga.

I Carabinieri, allertati da un cittadino che ha assistito alla scena, sono intervenuti dopo pochi minuti, acquisendo indicazioni utili sui tre rapinatori; in una strada limitrofa, dopo brevi ricerche, i militari li hanno rintracciati e li hanno bloccati.

Gli arrestati sono stati accompagnati in caserma dove saranno trattenuti in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo. Il coltello usato per commettere la rapina è stato sequestrato.