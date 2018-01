Mister Ok fa trenta: tuffo nel Tevere per festeggiare il 2018

Tradizione rispettata. Non c'è Capodanno a Roma senza tuffo di Mister ok ed anche quest'anno il rito si è ripetuto. Per la 30esima volta nella storia Maurizio Palmulli si è tuffato nel Tevere, da Ponte Cavour. Il bagnino di Castel Fusano, accompagnato da Marco Fois e Simone Carabella, si è tuffato poco dopo mezzogiorno.

Bagnino di Castel Fusano erede del primo Mister ok, Rick De Sonay, l'italo-belga che nel 1946 inaugurò il tuffo nel fiume di Roma in costume e cilindro e fu soprannominato così per il gesto che faceva con la mano ad ammiratori e curiosi. Infatti se sono 30 anni che Palmulli si lancia il primo dell'anno, è da molto più tempo che la tradizione si ripete. A inaugurarla De Sonay - il vero mister Ok - che nel 1946 sì tuffò nel Tevere in costume e cilindro e fu soprannominato Mister ok per il gesto che faceva con la mano ad ammiratori e curiosi.



"Quest'anno il tuffo lo dedico alla mia famiglia, a tutte le famiglie romane, e a quelle di tutto il mondo. E' un momento difficile per tutti, ma auspico un 2018 migliore, di speranza e felicità", ha detto Palmulli. Presente anche il sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della regione Lazio Sergio Pirozzi

Il tuffo nel video embeddato da youtube