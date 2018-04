Tbc, tre casi in municipio XII: il terzo studente infetto è al tecnico Ceccherelli

Ancora un caso di tubercolosi tra i banchi di scuola, accertato dalla Asl di Roma. Dopo l'insegnante e l'alunno risultati infetti alla media Morandi di Monteverde, un altro studente ha contratto il batterio all'istituto superiore Ceccharelli di via di Bravetta. E' scritto in una relazione dell'Azienda Sanitaria Locale Rm3, competente per il territorio del municipio XII, finito all'attenzione della commissione Trasparenza fatta convocare dal gruppo di Fratelli d'Italia di via Fabiola.

Per la Morandi si legge: "Sono stati sottoposti a specifici accertamenti (test di Mantoux) circa il 70%degli alunni del plesso. Secondo le risultanze dei controlli effettuati, al momento la frequenza media di positività è intorno al 17% su circa 400 alunni sottoposti a screening, specificando che la positività è soltanto una reazione cutanea che evidenzia il contatto con l'agente patogeno ma non è indice di malattia. Allo stato, oltre al caso iniziale risulta un solo alunno con conferma diagnostica di malattia".

Per la Ceccherelli invece dopo "la notifica del primo caso avvenuta il 3 aprile si è proceduto a convocare una riunione - spiega la Asl - con gli alunni, i genitori della classe e i docenti per l'avvio dello screening che è in corso. Al momento non ci sono conferme diagnostiche di altri casi". Sullo sfondo le polemiche dell'opposizione di centrodestra insieme a quelle di diversi genitori degli alunni, soprattutto sui tempi di intervento.

"Apprendiamo come questa mattina un'intera classe è stata sottoposta a screening per la tubercolosi al Bambino Gesù, esattamente 68 giorni dopo il primo caso di Tbc di una insegnante - ha dichiarato in una nota il consigliere FdI Giovanni Picone - un lasso di tempo che reputiamo vergognoso, anche perché la cosa grave è che si è deciso di utilizzare il metodo dei cerchi concentrici per la programmazione degli screening, assolutamente improprio in un istituto che utilizza la rotazione delle aule per singole attività didattiche".