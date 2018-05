Caso di tubercolosi a Roma: paziente ricoverato allo Spallanzani

E' stato trasferito giovedì 24 maggio da Catania a Roma un paziente affetto da tubercolosi Multi Farmaco Resistente (MDR). A trasportarlo il volo militare C-27J della 46^ Brigata Aerea di Pisa. Il soggetto è ricoverato presso l'Istituto di Ricerca e Cura per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma che costituisce la struttura ospedaliera nazionale di riferimento per tutto il centro Italia.

Il trasferimento è stato effettuato al fine di poter eseguire indagini microbiologiche e terapia con farmaci antitubercolari di seconda linea non disponibili presso la struttura di provenienza. Il paziente è in condizioni generali "discrete, vigile, orientato con parametri vitali nella norma, in respiro spontaneo in aria ambiente con normale saturazione di ossigeno", fanno sapere dall'ospedale.

La diagnosi al momento dell'ingresso è di "tubercolosi polmonare bacillifera bilaterale poliresistente, sospetto Multiresistente (MDR)". Sono stati avviati gli accertamenti radiologici e microbiologici necessari ed è stata istituita la terapia specifica. La tubercolosi MDR, forma certamente più rara ma che desta ancora più allarme delle forme sensibili, richiede degenze molto prolungate con terapie ad altissimo costo ed è gravata da un'elevata mortalità.

Da anni l'Istituto Spallanzani è impegnato in prima linea nel controllo della tubercolosi, rappresentando il principale centro della Regione per volume di attività sulla malattia. Alla data odierna sono ricoverati presso l'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell'Apparato Respiratorio un paziente con tubercolosi MRD e due pazienti con tubercolosi estensivamente resistente (XDR).