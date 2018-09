Trullo senza acqua: si rompe conduttura, residenti a secco. Attive le autobotti

La zona del Trullo è senza acqua oggi, venerdì 14 settembre. Dalle prime ore della mattinata, infatti, a causa di un guasto i residenti del quartiere e gli esercenti si sono ritrovati le case e i negozi a secco.

Secondo quanto ricostruito, il guasto si sarebbe generato da una grande perdita della conduttura idrica a via del Trullo altezza Piazza Cicetti. Tante le strade senza acqua. Via Buonconvento, via Monte delle Capre, via Montelupo Fiorentino, per citarne alcune. Sul posto i tecnici di Acea e gli agenti della Polizia Locale che, per permettere i lavori, hanno chiuso via del Trullo al traffico veicolare nel tratto tra via Sarzana e via Campagnatico altezza mercato in direzione via Portuense.

Deviatele anche i bus le linee 719, in direzione Partigiani con i bus giunti in via Giovanni Ponzio che proseguono su via di Monte Cucco, via del Trullo, normale percorso di linea, e le linee N14 e C7 rispettivamente in direzione stazione Trastevere/cimitero Flaminio. I bus giunti in via del Trullo deviano su via Sarzana, via Monte Cucco, per poi continuare il normale percorso di linea.

Già attive due autobotti di servizio alla scuola Collodi in via Massa Marittima, una in via del Trullo angolo via Monte delle Capre, una in via Monte delle Capre angolo Vicolo Orti della Magliana e due alla scuola Arvalia via Monte delle Capre.

"È assurdo - sottolinea Valerio Garipoli Capogruppo di Fratelli d’Italia e Vice Presidente Commissione Affari Generali Municipio XI - accettare che una perdita idrica possa bloccare un intero quartiere e famiglie privandole dell’acqua e rendono impossibile molteplici attività. Immediato un esposto agli enti preposti per il disservizio, i disagi per bambini ed anziani e la mancata comunicazione".