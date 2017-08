La truffa dei tecnici del gas: "Attenzione a chi chiede i dati dell'utenza"

Attenzione a chi chiede i dati dell’utenza in "Nostri tecnici hanno tesserino e non chiedono identificativi". Lo comunica Italgas che informa, con una nota, di aver ricevuto alcune segnalazioni secondo le quali in questi giorni a Roma alcuni operatori estranei all’azienda, approfittando dell’attività che vede la Società impegnata nell’installazione dei contatori elettronici, si presentano presso gli stessi stabili per i quali è previsto l’intervento di sostituzione dell’apparecchiatura chiedendo ai residenti dati identificativi dell’utenza.

Con l’occasione Italgas informa che svolge la propria attività per mezzo delle imprese specializzate Plenzich, Idri, Metangas, Sicilsaldo, Bonzi e Conus Technology e non ha nulla a che vedere con eventuali proposte commerciali “porta a porta” di altri operatori. Ricordiamo, infine, che i tecnici che operano per conto di Italgas sono muniti di tesserino di riconoscimento e non chiedono alcun dato identificativo dell’utenza in quanto già in loro possesso. (fonte Askanews)