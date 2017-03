I carabinieri incontrano gli anziani della Valle Aniene: "Ecco come evitare le truffe"

Truffe agli anziani, ecco come evitarle. Nell’ambito della campagna nazionale di informazione per la prevenzione delle truffe alle persone della 'terza età', il personale degli undici Comandi Stazione facenti parte la Compagnia Carabinieri di Subiaco ha tenuto numerosi incontri per fornire consigli e suggerimenti alle persone intervenute al fine di evitare di cadere nelle trappole dei truffatori.

Relatori sono stati i Comandanti delle Stazioni che, con la collaborazione delle locali sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri, hanno dialogato a lungo con i partecipanti ai quali hanno suggerito le tecniche per non cadere nelle grinfie dei lestofanti. In particolare è stato consigliato loro di non esitare a contattare il numero unico di emergenza 112 in caso di dubbi o incertezze. L’attività verrà riproposta in tutti i Comuni della Valle.