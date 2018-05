Truffe agli anziani: è allarme sul litorale, l'appello delle istituzioni

Prima l'aggancio, poi il raggiro e la frode: è allarme truffe agli anziani sul litorale romano. Da qui l'appello delle istituzioni: "Invitiamo i cittadini a diffidare di chiunque li avvicini con la scusa di dover consegnare materiale informatico a domicilio. Si tratta di persone potenzialmente pericolose, è necessario avvisare subito i carabinieri".

L'appello del sindaco de Ladispoli

Queste le parole del sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, che ha lanciato un monito alla popolazione affinchè diffidi di alcuni personaggi che da giorni tentano di introdursi nelle case altrui con intenzioni probabilmente delinquenziali. Vittime preferite sarebbero persone anziane.

La truffa del computer a Ladispoli

"Una signora di 80 anni - spiega il primo cittadino - ci ha informato che davanti al comune è stata avvicinata da un uomo dall'apparente età di 30 anni che le ha raccontato che doveva consegnare un computer al figlio ma che non riusciva a contattarlo. L'uomo le ha proposte di salire in auto per accompagnarla a casa dove le avrebbe lasciato il computer. Aspetto inquietante della vicenda è che il malintenzionato conosceva perfettamente l'indirizzo dell'anziana. La signora ha compreso la stranezza della vicenda, ha chiesto ulteriori spiegazioni all'uomo che si è dileguato. La nostra concittadina ha fornito ai carabinieri di Ladispoli un identikit dell'uomo che sarebbe robusto e non molto alto. Da quanto si è appreso, sarebbero già accaduti episodi simili ai danni di altre persone anziane, chiediamo ai cittadini di tenere gli occhi bene aperti".

L'amministrazione comunale, a quanto si apprende, sta provvedendo ad allertare anche il comando della polizia locale per intensificare i controlli in tutta la città.