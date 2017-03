Truffatrice seriale a Tor San Lorenzo arrestata dai finanzieri, era ricercata dal 2014

Era stata condannata nel maggio del 2014 dal Tribunale di Velletri a due anni di reclusione per "truffa" e "sostituzione di persona". A trovarla, nella zona di Lenola, in provincia di Latina, al termine di una complessa ed articolata operazione di monitoraggio, i finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Formia. Gli investigatori delle Fiamme Gialle hanno fermato ed arrestato una donna di origine sarde, in quanto destinataria di un provvedimento di esecuzione di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

RECLUSIONE E MULTA - La 45enne, residente ad Ardea, era stata condannata dal Tribunale di Velletri, con sentenza definitiva risalente al mese di maggio 2014, a due anni di reclusione ed al pagam nto di una multa di euro 1.600, in quanto riconosciuta colpevole dei reati di "truffa" e "sostituzione di persona", commessi a partire dall'anno 2010 sul litorale romano ed in particolare nella zona di Tor San Lorenzo.

ZONA SUD PONTINO - La donna al momento del fermo era domiciliata presso un conoscente di Lenola e il provvedimento non gli era mai stato notificato, nonostante le ricerche per da parte delle forze dell'ordine. L'operazione, susseguitasi con diversi appostamenti, ha consentito di intercettare la sua presenza in zona sud pontino. La donna è stata quindi accompagnata presso la caserma della Guardia di Finanza di Formia per la redazione degli atti ed i rilievi di rito, per poi essere trasferita alla Sezione femminile del carcere di Rebibbia.