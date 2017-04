La truffa della spesa al centro commerciale, 4 arresti. Nei guai anche una cassiera

La truffa della spesa arriva a Pomezia. Dopo il caso verificato sull'Aurelia questa volta è il Centro Commerciale 16 Pini, in via del Mare, a diventare lo scenario di un raggiro scoperto dai Carabinieri che ha portato all'arresto di tre uomini di 21, 33 e 37 anni, in trasferta dalla provincia di Napoli arrestati ieri con l'accusa di furto aggravato in concorso.

I ladri sono stati pizzicati dai militari di Torvaianica che erano impegnati in uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio. Durante il controllo, i Carabinieri hanno notato l'auto carica con interi scatoloni di prodotti alimentari. All'interno pancarrè, vasetti di cioccolata, spumante, scatolette di tonno e olio per un valore complessivo di 2650 euro mentre lo scontrino annotava acquisti per soli 990 euro.

Tale discrepanza ha spinto i militari ad approfondire le verifiche. Esaminando attentamente le immagini di sorveglianza interna dell'esercizio commerciale, hanno notato che i furbetti utilizzavano sempre la stessa cassa per transitare con i carrelli pieni di articoli, a volte senza nemmeno fermarsi per pagare la merce.

Per questo motivo è tuttora al vaglio dei Carabinieri anche la posizione della cassiera "compiacente" del supermercato, che è stata denunciata a piede libero per concorso nel furto. Trattenuti in caserma, i tre uomini sono in attesa del processo con rito direttissimo.