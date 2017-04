Sagra del Carciofo: vende posti inesistenti agli ambulanti, denunciato un operaio

Credevano di aver pagato uno spazio regolare per la 67^ Sagra del Carciofo di Ladispoli e invece sono stati le vittime di una truffa ben congegnata. A scoprire il raggiro i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia che hanno denunciato in stato di libertà, per truffa, un operaio 49enne di Ladispoli.

L'operazione è scaturita dall'attività investigativa avviata dai Carabinieri della Stazione di Ladispoli a seguito della denuncia di truffa presentata da tre ambulanti, i quali si erano rivolti a un soggetto "rappresentate" di una associazione locale, che in passato aveva contribuito all'organizzazione della Sagra del Carciofo, per ottenere un posto nella fiera che si è svolta a Ladispoli dal 7 al 9 aprile 2017.

Sulla base degli elementi forniti dai denuncianti, i Carabinieri hanno avviato una serrata attività di indagine che ha consentito di individuare l'autore della truffa, il quale, senza alcun titolo, aveva promesso agli stessi i posti da occupare durante la fiera, a fronte del pagamento di una caparra, regolarmente corrisposta dagli ignari commercianti su una carta Postepay riconducibile al soggetto, per un importo complessivo di circa 3.000 euro.

Una volta giunti a Ladispoli però gli ambulanti hanno scoperto la truffa, constatando che nessun posto gli era stato riservato, denunciando l’accaduto alla Stazione Carabinieri. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti da parte della Stazione di Ladispoli al fine di verificare l’esistenza di altre vittime. Il soggetto è stato pertanto denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria alla quale dovrà rispondere del reato di truffa.

Il Comune di Ladispoli, nel frattempo, si dichiara parte lesa: "Stiamo valutando come tutelarci in tutte le sedi, anche quella giudiziaria, affiancando le denunce presentate. - sottolinea il sindaco, Crescenzo Paliotta - A chi ha avuto un danno esprimiamo solidarietà".