Compra Rolex su sito web ma è un falso: truffa da 18mila euro

Ha tentato una truffa on line. A scoprirlo i Carabinieri della Stazione di Le Rughe. Nei guai, deferito in stato di libertà, è finito un cittadino italiano di 59 anni per aver tentato di vendere un Rolex ad un 29enne italiano del posto. L'acquirente aveva trovato l'annuncio della vendita dell'orologio su un noto sito di compravendite tra privati, per un valore di circa 18mila euro.

I due, dopo numerosi scambi di messaggi e telefonate, si erano accordarti per un incontro presso il centro commerciale Casal dei Pini in località Le Rughe. L'acquirente notato dai Carabinieri in un luogo appartato è stato controllato e alla richiesta di spiegazioni perché si trovasse lì ha riferito della compravendita.

Insospettiti dalla situazione i militari hanno atteso l'arrivo del venditore e, dopo averne acquisito l'orologio, ne hanno fatto verificare l'autenticità da un gioielliere della zona, che ne ha certificato la falsità.

Visti i gravi indizi di reità, i militari hanno denunciato il 59enne italiano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli per truffa. Grato l'acquirente per avere evitato la perdita di 18mila euro.