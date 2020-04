Truffa raccolta rifiuti, falsi operatori chiedono soldi per ritiro a domicilio: denuncia in Procura

Finti operatori Ama che raccolgono spazzatura a domicilio, previo pagamento, in casa di famiglie che hanno casi di positività. Una truffa contro la quale l'azienda romana ha presentato una denuncia alla Procura di Roma dopo aver già allertato la cittadinanza, lo scorso 4 aprile.

Ama ha annunciato, quindi, di aver presentato una denuncia-querela contro ignoti per "tentata truffa". "L'azione legale è stata intrapresa dalla municipalizzata capitolina sulla base della notizia di possibili reati a danno dell'azienda e dei cittadini costretti a casa, in particolare la segnalazione di individui che si spaccerebbero per dipendenti o incaricati dell’azienda e che offrono, anche a fronte di richieste di pagamento, il ritiro dei rifiuti a domicilio", si legge in una nota di Ama che specifica di non aver "mai autorizzato nessuno, personale proprio o appartenente a ditte esterne, ad entrare nelle abitazioni private per effettuare la raccolta dei rifiuti ed evidenzia che è abusiva qualunque richiesta di denaro a nome dell’azienda, poiché anche i prelievi dedicati alle persone in quarantena temporanea sono svolti senza costo aggiuntivo per questi utenti".

Il servizio di raccolta domiciliare dedicata riservato ai cittadini risultati positivi al virus Covid 19, svolto da personale di società in appalto, "avviene prendendo contatto diretto con queste utenze, sulla base dei nominativi forniti ad Ama dalle autorità competenti", spiega Ama: "La raccolta viene effettuata al piano stradale o sul pianerottolo e gli incaricati, sempre dotati di tutti i necessari dispositivi di sicurezza, non sono assolutamente autorizzati ad accedere all’interno delle abitazioni né tantomeno a esigere pagamenti".

"Rinnoviamo l’invito, rivolgendoci in particolare alle persone anziane o che vivono sole - dichiara il direttore tecnico di Ama Marco Casonato - a prestare la massima attenzione e a diffidare da richieste anomale che dovessero giungere a nome e per conto della nostra azienda. Anche nei contatti mirati autorizzati per consentire i prelievi dei rifiuti ad hoc delle persone in quarantena temporanea, gli operatori incaricati forniscono elementi di riconoscimento e, in ogni caso, nel più stretto rispetto della privacy, il prelievo avviene, nei giorni e nelle fasce orarie preannunciate al telefono, gratuitamente, sul pianerottolo o al piano strada".