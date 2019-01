La truffa del pellet per stufe: così raggiravano acquirenti sul web 

Vendevano bancali di pellet su un sito fantasma, incassavano il denaro ma non recapitavano la merce. A smascherare la truffa sono stati i carabinieri della Stazione di Ponzano Romano. Per questo motivi i militari dell'Arma hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma una 54enne e un 29enne, entrambi di Roma e già noti alle forze dell’ordine, per il reato di concorso in truffa.

A conclusione di un’attività di indagine scaturita dalla denuncia presentata da un cittadino di Ponzano Romano, i Carabinieri hanno accertato che la coppia, responsabile di un sito internet su cui pubblicizzavano “pellet” per stufe, aveva venduto fittiziamente 4 bancali del predetto combustibile, incassando, mediante bonifico, la somma di 1.000 euro senza mai aver consegnato la merce.

Le accurate investigazioni hanno consentito di individuare e denunciare i due responsabili, che nel frattempo si erano resi irreperibili. Sono in corso ulteriori accertamenti dei Carabinieri, al fine di verificare se ci siano altri casi di truffe.