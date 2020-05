La truffa dell'orologio: così 22enne raggirava le donne di Prati

Un colpo proveniente dalla portiera anteriore del lato del passeggero. Così, con la truffa dell'orologio, un 22enne ingannava le donne del quartiere Prati di Roma.

Tutto ha inizio dalle numerose denunce presentate da donne, di diverse fasce di età, che hanno descritto l'identico modus operandi utilizzato dal giovane che. con modi cordiali e garbati, riusciva a far leva sulle ignare vittime per indurle a corrispondergli delle somme di denaro, che si aggiravano sui 180 euro come rimborso immediato per la millantata rottura del proprio orologio.

L'inganno isultava così efficace che, in alcuni casi, accompagnava addirittura le vittime presso gli sportelli ATM per effettuare il prelievo di denaro contante e, in altri casi, riusciva a soggiogarle a tal punto da porle ad un bivio, pagare immediatamente la somma pretesa oppure "accompagnarlo" in un non meglio specificato negozio per un'ipotetica riparazione del proprio orologio.

Analizzati tutti gli elementi e grazie anche alle descrizioni fisiche fornite dalle denuncianti, gli investigatori hanno rivolto la loro attenzione ad alcuni malviventi facenti parte di alcune famiglie nomadi di origine campana, note per la commissione sistematica di reati contro il patrimonio.

L'ipotesi investigativa ha ricevuto conferma anche dalle numerose individuazioni fotografiche eseguite sia dalle parti offese che dai testimoni, grazie alle quali è emersa la figura del 22enne quale autore delle numerose truffe.

Il giovane, sebbene abbia tentato di discolparsi dei reati contestategli, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori indagini per evidenziare eventuali altre truffe.