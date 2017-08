Truffa dell'incidente al parcheggio del centro commerciale, fermati padre e figlio

Una botta sull'auto della vittima presa di mira, poi la simulazione dell'incidente stradale e la richiesta di denaro. Dal Grande Raccordo Anulare (dove ieri i carabinieri hanno arrestato un 53enne) al parcheggio di un centro commerciale cambia il luogo ma non cambia la cosiddetta truffa del finto incidente stradale, versione aggiornata della più conosciuta truffa dello specchietto. A metterla in atto un 45enne, in auto assieme al figlio minore di 15 anni. A mettergli i bastoni fra le ruote la polizia, che li ha fermati in flagranza di reato nelle aree di sosta della galleria commerciale Porta di Roma, nel III Municipio Montesacro.

Truffa del finto incidente a Porta di Roma

I fatti hanno preso corpo intorno alle 18:00 di ieri 29 agosto, in via Alberto Lionello, all'uscita del parcheggio dell'Ikea della galleria commerciale. Qui padre e figlio, a bordo di una vecchia Fiat Punto, hanno puntato la loro 'preda', un anziano di 70 anni alla guida di una Ford Eco Sport, per poi entrare in scena simulando il finto incidente: un modus operandi assodato, prima la botta sulla vettura, e poi la simulazione del sinistro con la richiesta immediata di denaro per chiudere la faccenda senza la "mediazione" delle agenzie di assicurazioni.

Colti in flagranza di reato

A rendere amara la truffa di padre e figlio ci hanno però pensato gli agenti di polizia del commissariato Fidene-Serpentara, in servizio di controllo in borghese nell'area della galleria commerciale di Bufalotta proprio in seguito ad alcune precedenti truffe messe in atto nell'area di parcheggio del centro commerciale. Notata la vettura sospetta i poliziotti hanno atteso il momento propizio. Al momento della truffa hanno poi bloccato padre e figlio in flagranza di reato. Identificato il papà in un 45enne di origini rom nato a Palermo residente fuori Roma lo stesso è stato arrestato con l'accusa di "truffa aggravata". Il figlio 15enne è stato invece affidato alla madre.