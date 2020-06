Truffa alla Cassa Depositi e Prestiti: ottiene fondi intestando società ad un pensionato ospite in una RSA

La falsa identitità di un pensionato calabrese ospite in una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) per ottenere fondi da una società. Truffa aggravata e sostituzione di persona, sono questi i reati contestati dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Ostia, diretto da Eugenio Ferraro ad 70enne un italiano.

L'uomo, attraverso artifici contabili, false attestazioni e falsificazioni di documenti, era riuscito a farsi erogare da una società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, con finalità di sostenere e sviluppare investimenti produttivi e programmi di sviluppo di aziende sane e redditizie, sul conto corrente di una società di cui era amministratore unico, la somma di 850 mila euro, prima trance di un finanziamento complessivo di 2 milioni di euro.

Lo stesso, utilizzando l’identità di un anziano pensionato calabrese ospite di una RSA a Bovalino Comune della provincia di Reggio Calabria), aveva dapprima rilevato una società operante nel settore edile e successivamente era riuscito ad indurre in errore la Società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per farsi concedere un consistente finanziamento per inesistenti lavori all’estero.

Scoperta la truffa gli investigatori hanno sviluppato le indagini partendo dal riconoscimento dell’uomo all’interno di un Istituto Bancario mentre si presentava al Direttore con false generalità. Successivi accertamenti hanno consentito di rilevare che sia la carta d’identità che la patente di guida presentavano una numerazione riconducibile ad un’altra persona.

Il truffatore è stato bloccato all’interno della banca proprio mentre stava effettuando lo spostamento del denaro presso altri conti correnti.