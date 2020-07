"Devo andare in ospedale", si finge vigile del fuoco e si fa dare da un passante 40 euro per il taxi

Ieri sera, su segnalazione di un cittadino, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato a piede libero un italiano di 40 anni con l'accusa di truffa aggravata, continuata, e possesso di segni identificativi contraffatti.

L'uomo, in via di Torrevecchia, qualificandosi come un appartenente al corpo dei Vigili del Fuoco e mostrando anche una placca metallica, è riuscito a raggirare e a farsi consegnare la somma contante di 40 euro, da un giovane romano.

Al ragazzo avrebbe detto, per giustificarsi, che i soldi gli servivano per pagare un taxi per raggiungere una struttura ospedaliera. Il giovane ha poi capito che era stato raggirato ed ha contattato il 112, riferendo dell’accaduto, così poco dopo i militari hanno raggiunto la vittima e successivamente anche il truffatore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 40enne è stato portato in caserma dove al termine degli accertamenti è stato denunciato. I militari hanno rinvenuto e restituito al giovane la somma sottratta mentre, la placca è stata sequestrata. Inoltre i militari hanno accertato che, nel pomeriggio l’uomo aveva provato altre volte a mettere a segno la stessa truffa, senza mai riuscirci.