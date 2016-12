Quarto Miglio, con la truffa del finto incidente ingannano anziana: arrestati

La truffa del finto incidente per ingannare un'anziana. E' accaduto qualche giorno fa in zona Quarto Miglio. Durante lo svolgimento dell'attività preventiva e repressiva volta a contrastare il fenomeno legato alle truffe in danno di anziani, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al commissariato Tuscolano, hanno smascherato due 36enni campani, nel tentativo di portare a termine una truffa aggravata ai danni di un'anziana.

L’attenzione degli investigatori è stata catturata dai movimenti sospetti dei due uomini che, a bordo di un'auto, giravano senza un’apparente meta nelle vie del quartiere. Dopo una breve sosta, uno di loro, è stato visto uscire frettolosamente da un'abitazione. I poliziotti, certi di trovarsi di fronte ad un raggiro, sono prontamente intervenuti bloccando i malfattori.

Le successive indagini hanno permesso di accertare che i due truffatori, erano riusciti a farsi consegnare dall'anziana signora tutti gli oggetti d'oro che aveva in casa. Per convincerla, le avevano detto, stando al racconto della donna, che la figlia aveva avuto un incidente con la macchina e risultava sprovvista di assicurazione.

I soldi sarebbero serviti, quale pagamento della cauzione per la stessa che si trovava al commissariato. I due uomini, sono stati accompagnati presso gli uffici di polizia e tratti in arresto per il reato di truffa aggravata.