Da Portici a Testaccio per raggirare anziani con la truffa del falso incidente

Da Portici, in provincia di Napoli, al quartiere di Testaccio in trasferta per truffare anziani. Un raggiro olianto, quello dal falso incidente. Il giovane di 27 anni non è però riuscito a farla franca ed è stato arrestato per truffa dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale. 3700 euro e due telefoni cellulari il bottino.

Seguendo uno schema consolidato, il truffatore si è preannunciato alla vittima con una telefonata, dicendole che suo figlio, aveva bisogno di soldi in quanto responsabile di un incidente stradale.

Poi l’interlocutore si è presentato a casa della malcapitata, 80enne, spacciandosi per un collaboratore dell'avvocato che stava seguendo la causa del sinistro in cui era coinvolto proprio il figlio e, dopo aver incassato i soldi, si è appropriato anche di due telefoni cellulari.

Ad interrompere il diabolico piano però, sono stati gli agenti della Polizia di Stato, diretto dalla dottoressa Giovanna Petrocca, che, avendolo notato poco prima in atteggiamento sospetto, lo attendevano fuori dall'edificio in zona Testaccio.

Perquisito, è stato trovato in possesso dei soldi e dei telefoni provenienti, per sua stessa ammissione, dalla truffa. Gli agenti poi, restituiti i soldi all’anziana vittima, l’hanno accompagnata al commissariato per la denuncia. Il 27enne, originario di san Giorgio a Cremano e residente a Portici, dovrà rispondere dinanzi all’autorità giudiziaria del reato di truffa.