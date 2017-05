"Patente e libretto", fingono controllo e le rubano l'auto: caccia a finti carabinieri

La truffa dei finti carabinieri arriva a Pomezia. Vittima una donna di 54 anni a cui, tre ignoti, ieri mattina hanno rubato la sua Ford Fiesta. Tutto è accaduto, secondo il racconto della vittima, intorno alle 10 tra Largo Eugenio Vitarelli e via Don Luigi Sturzo.

La donna è stata affiancata da un'auto con a bordo tre uomini. Uno di loro, le ha urlato più volte di accostare qualificandosi come carabinieri. Così è scattato il finto controllo e la conseguente truffa. La vittima prima, come da richiesta, ha mostrato patente e libretto poi è scesa dall'auto come ordinato dal finto militare.

Così, una volta all'interno dalla Ford Fiesta della 54enne, il furfante ha ingranato la marcia fuggendo, scortato dai suoi "colleghi". Alla donna non è rimasto altro che dirigersi presso la caserma di Pomezia per raccontare tutto ai veri carabinieri che hanno già avviato le indagini del caso.