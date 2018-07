"Suo figlio è finito in carcere", si finge poliziotta e chiede 7mila euro ad un'anziana

Pensava di farla franca quando, entrata a casa della vittima, una donna di 84 anni residente a San Lorenzo, si è spacciata per appartenente alle Forze dell’Ordine e l’ha informata dell’arresto del proprio figlio. Poi, con la scusa di dover assumere un avvocato che lo facesse rilasciare, ha chiesto 7 mila euro, somma che la donna non aveva in casa. A quel punto la malvivente, era disposta ad accettare anche oggetti in oro. A tentare la cossidetta "truffa del figlio finito in carcere" una donna italiana di 57 anni, poi arrestata dai poliziotti, quelli veri.

La truffa del figlio finito in carcere

Una truffa collaudata quella che ha provato a mettere a segno la finta poliziotta. Dopo aver dato la brutta notizia alla vittima, nel frattempo giungeva una telefonata a casa dell’anziana e, dall’altra parte l’interlocutore, spacciandosi per avvocato, le confermava l’arresto del figlio dicendole che a breve sarebbe stato condotto in carcere. Poi la finta conferma dell'arresto, con un altro falso operatore di polizia che, con lo stesso timbro di voce del fantomatico avvocato, le confermava quanto accaduto.

Truffatrice arrestata a San Lorenzo

Convinta ormai a consegnare tutti i suoi averi è andata in camera da letto per prendere gli oggetti in oro ma, quando è tornata dalla donna ha visto che questa frettolosamente era uscita di casa, probabilmente disturbata da alcuni rumori provenienti dal piano inferiore.

Indagini sui complici della truffatrice

Fuggita dallo stabile, è stata bloccata dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, chiamati da un condomino che insospettito, aveva telefonato al 112. Cinquntasette anni, di origine campana, è stata accompagnata negli uffici di Polizia dove è stata arrestata per tentata truffa aggravata in concorso con persona al momento ignota. Proseguono le indagini per il rintraccio dei complici.