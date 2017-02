Si finge funzionario dei vigili e chiede mazzette per evitare i controlli

Si spacciava per un funzionario dei vigili chiedendo ai locali di Roma mazzette, pur di evitare i controlli. Così un 70enne romano aveva messo in moto un giro d'affari illegale per arrotondare la propria pensione.

L'uomo effettuava controllo accuratissimo, che andavano dalle autorizzazioni amministrative passando all'idoneitá dei locali e alle metrature, includendo persino l'avvenuta revisione periodica delle caldaie. Un meccanismo oliato tanto che il 70enne, dopo aver elevato di numerosi verbali, contattava telefonicamente le proprie vittime, proponendo loro di "accomodare" la gravosa pratica, dietro il pagamento di alcune centinaia di euro.

Due settimane di indagini ed appostamenti, oltre alla denuncia di una ristoratrice romana che aveva deciso di non piegarsi al ricatto, hanno permesso agli uomini del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, di sorprendere in flagranza il falso vigile, mentre intascava il compenso di 300 euro, da una delle vittime della truffa.

I caschi bianchi, coordinati dal Vice Comandante del Corpo Lorenzo Botta, hanno teso una trappola all'uomo, videoripreso nell'istante in cui intascava l'ennesima bustarella, nella quale questa volta erano state introdotte banconote, fotocopiate in precedenza ai fini probatori.

Per il 70enne, in considerazione dell'età anagrafica, è scattata una denuncia in stato di libertà. Sono in corso tuttora le indagini per risalire ad eventuali ulteriori vittime della truffa e sui precedenti penali del soggetto.