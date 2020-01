La truffa del falso incidente, finti avvocati e carabinieri per ingannare anziani

Un sedicente avvocato con l'aiuto di un finto Maresciallo dei carabinieri che contattava la vittima e, presentandosi come militare, affermava che il figlio della vittima aveva avuto un incidente stradale e che, per tirarlo fuori dai guai, era necessario pagare una multa di 3500 euro.

E' così che scattava la truffa del finto incidente di cui tante volte abbiamo scritto. Per rendere ancora più veritiero l'inganno, il maresciallo faceva parlare la vittima con il presunto figlio (anche in questo caso un complice) il quale confermava all'anziano quanto accaduto. Poi il "militare" concludeva dicendo che gli avrebbe mandato a casa un avvocato per ritirare la somma.

Dopo pochi minuti, infatti, si presentava così a casa dell'anziano il falso avvocato. La vittima, in un barlume di sospetto, guardando "l'avvocato" (che nel frattempo aveva rubato gioielli in casa) ha quindi denunciato tutto alla polizia.

Le indagini e le testimonianze rilasciate dalla figlia della vittima e dalla collaboratrice domestica hanno permesso, insieme al riconoscimento fotografico, di identificare il finto avvocato a cui è stata poi notificata l'ordinanza di misura cautelare al finto avvocato.

Si tratta di un 44enne originario della Campania, già ristretto presso la Casa Circondariale di Poggioreale a Napoli. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all’identificazione dei suoi complici.