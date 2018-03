Finge di essere urtato da un'auto e truffa anziano: così gli ha estorto i soldi

Ha combinato la truffa dello specchietto con la truffa del falso incidente. E' successo in zona Alessandrino ieri dove, a seguito della denuncia di un anziano 70enne, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un italiano di 28 anni.

Il truffatore, ieri pomeriggio, in via del Campo, all'incrocio con via Ghini, si è avvicinato al finestrino dell'auto condotta dall'anziano, accusandolo di averlo urtato con lo specchietto retrovisore e di avergli fatto cadere a terra il cellulare danneggiandolo. Facendo leva sulla vulnerabilità della vittima, il truffatore è riuscito a farsi consegnare una banconota da 50 euro e il numero di cellulare.

Il giorno seguente il 28enne è tornato alla carica, ha chiamato la vittima chiedendogli ulteriori soldi poiché quelli già dati non bastavano per effettuare la riparazione del danno. La vittima a questo punto ha capito che si trattava di una truffa e, per paura di ritorsioni, è andato presso la Caserma dei Carabinieri di zona per denunciare il fatto.

Ieri pomeriggio, all'incontro tra i due si sono presentati anche i Carabinieri che sono intervenuti subito dopo lo scambio di denaro. Dopo l'arresto il truffatore, vecchia conoscenza dei militari, è stato portato in caserma e successivamente condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. L'accusa è di "truffa aggravata e continuata".