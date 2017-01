Ostia, la truffa dei falsi operatori Anffas

Finti operatori Anffas stanno tentando truffe in questi giorni ad Ostia e nel resto del territorio del X Municipio. La denuncia arriva direttamente da Anffas Ostia Onlus che spiega: "In questi giorni stiamo ricevendo diverse telefonate nelle quali si segnala che falsi operatori starebbero chiedendo donazioni in denaro a favore dell’associazione".

Come già accaduto, ignoti citofonano casa per casa mostrando tesserini contraffatti. "Si tratta, nostro malgrado, di una piaga che ci troviamo a combattere da anni. Abbiamo già provveduto a segnalare l’accaduto alle autorità competenti. Ricordiamo che Anffas non chiede donazioni in denaro casa per casa. Invitiamo chiunque si imbatta in questi personaggi ad avvertire le forze dell’ordine", avversono dalla Onlus.