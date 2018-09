La truffa dei falsi incaricati della compagnia elettrica, denunciata una coppia

Si spacciavano per incaricati di una compagnia elettrica presumbilmente a caccia di vittime da truffare. Sono stati gli uomini della Polizia Locale di Tivoli a denunciare a piede libero due persone che paventavano la loro appartenenza ad una fantomatica ditta senza aver un mandato ad operare per la sottoscrizione di contratti.

Finti incaricati della compagnia elettrica

Nella mattinata di mercoledì 12 settembre personale della polizia locale, allertato da un cittadino che aveva fornito la descrizione dei due che stavano proponendo “porta a porta” dei contrati, è intervenuto nei pressi di largo Nazioni Unite, nel centro di Tivoli, e ha fermato per un controllo un uomo e una donna residenti a Guidonia, di 43 e 53 anni di età. Dopo aver controllato i tesserini di riconoscimento, che apparivano in parte contraffatti, gli agenti hanno accompagnato al comando i due.

La truffa della compagnia elettrica a Tivoli

Dalle successivi verifiche è emerso che i due non avevano alcun mandato per proporre e vendere contratti, né da parte della compagnia elettrica né da parte della società incaricata dalla compagnia stessa, per la quale affermavano di operare. L’uomo e la donna sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di sostituzione di persona.