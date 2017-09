Truffa dello specchietto: così volevano ingannare anziana

Hanno tentato la truffa dello specchietto per ingannare un'anziana. La 79enne era stata avvicinata da due donne nei pressi di un ospedale romano. Queste, scese da un'autovettura, si sono avvicinate alla vittima e, prima l'hanno accusata della rottura dello specchietto del veicolo, e poi hanno iniziato a chiederle denaro.

Le due donne, italiane, pretendevano 180 euro quale risarcimento. La vittima però, certa di non aver urtato la loro macchina, in un primo momento ha cercato di contestare la richiesta di denaro ma poi, trovatasi in difficoltà, ha riferito di avere con sé solo 80 euro.

Intimorita per la forte insistenza delle due malfattrici, si è vista costretta a recarsi in banca per prelevare la somma richiesta. Una volta all’interno però, la signora si è confidata con la direttrice su quanto avvenuto poco prima e questa, insospettitasi, ha chiamato immediatamente la polizia alla quale ha riferito che le due truffatrici, erano ancora lì fuori ad attendere la vittima.

Quando gli agenti del reparto volanti e del commissariato Tor Carbone, sono arrivati sul posto, hanno immediatamente bloccato le due donne.

Accompagnate negli uffici del commissariato Esposizione per gli accertamenti di rito, sono state identificate per una salernitana di 41 anni e una romana di 54 anni, entrambe con precedenti di polizia, sono state arrestate per "furto aggravato" e "tentata truffa in concorso". Per la prima, risultata avere anche la patente revocata, è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria.