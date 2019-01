Truffa del finto incidente stradale, così volevano estorcere denaro ad anziana

Un finto incidente stradale per rubare denaro ad un’anziana. Ad Ostia Antica, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due uomini, un 61 enne e un 34 enne, ritenendoli responsabili di truffa in danno di un donna di 80 anni.



I due malfattori erano riusciti ad ingannare la malcapitata facendosi consegnare con l’inganno la somma di 270 euro, quale presunto risarcimento di un danno subito da loro in seguito ad un fittizio incidente stradale inscenato dagli stessi nel parcheggio Conad di via di Castel Fusano.