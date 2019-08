"Sono rimasto senza benzina, prestatemi i soldi": fingendosi agente truffava gli anziani

Si fingeva appartenente delle forze dell'ordine per truffare gli anziani. I carabinieri di Tor de' Cenci hanno identificato e deferito in stato di libertà un italiano di 41 anni che aveva tentato di realizzare una truffa ai danni di due persone.

Il giovane, qualificandosi come appartenente alle forze dell’ordine, aveva avvicinato una donna dalla quale aveva tentato di farsi consegnare la somma di 20 euro, asserendo di essere rimasto con la propria vettura senza carburante. La signora, insospettita da tale atteggiamento, chiedeva dapprima di poter visionare un tesserino di riconoscimento e, dal momento che il soggetto non poteva ottemperare a quanto richiesto, rifiutava di consegnargli il denaro e si portava presso la locale Stazione Carabinieri per denunciare il fatto.

Poco dopo si presentava presso il Comando un altro giovane, anch’egli vittima del medesimo tentativo di truffa da parte dello stesso uomo.

Grazie alle informazioni prontamente fornite dalle vittime e ad una rapida attività investigativa, i Carabinieri riuscivano ad intercettare il truffatore che veniva così identificato e denunciato alla competente Procura della Repubblica per i reati di tentata truffa ed usurpazione di titoli.