La truffa delle chiavi dell'auto: ecco come un ladro rapinava le donne

La truffa delle chiavi dell'auto. A metterla in atto un 58enne peruviano, arrestato dai carabinieri della Stazione di Capena nell’ambito di specifici servizi di contrasto ai reati predatori. L'uomo, con precedenti specifici, dovrà rispondere del reato di tentata rapina impropria.

La truffa delle chiavi dell'auto

Nella circostanza, il malvivente, utilizzando un modus operandi già riscontrato in altre occasioni, ha avvicinato una 49enne di Fiano Romano, che era appena uscita da una farmacia, in via Tiberina, e facendole credere che le fossero cadute delle chiavi, le stava portando via la borsa che aveva sul sedile dell’auto. La donna se n’è accorta e l’uomo l’ha strattonata ma la ferma reazione l’ha costretto a desistere e fuggire. La donna fortunatamente non ha riportato nessuna lesione.

Ladro fermato dai carabinieri

Successivamente grazie al tempestivo intervento della pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Capena, l’uomo è stato rintracciato, in una via poco lontana dal luogo dell’aggressione, bloccato e portato in caserma. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il 58enne è stato poi portato presso il carcere di Rieti. I Carabinieri della Stazione di Capena stanno sviluppando ulteriori indagini, al fine di verificare se l’uomo abbia dei complici in zona, e se sia lui l’autore di altri episodi simili avvenuti nella zona.