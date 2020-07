La truffa della carta vetrata: 100 euro per sistemare il danno, ma il "giochino" fallisce

Un nuovo tentativo di truffa della 'carta vetrata', ad opera dei soliti soggetti, è stato messo in atto nella giornata di ieri, domenica, e stroncato sul nascere dai poliziotti municipali di Ciampino.

Il truffatore 52enne romano si era posizionato all'ingresso di Ciampino. Scelto l'ufficio postale ha messo gli occhi su una 'preda', un anziano di Marino che, ultimata la sua operazione presso lo sportello automatico e ripresa l'autovettura, è stato immediatamente fermato dal truffatore, con la solita scusa di essere stato urtato nella manovra di spostamento del veicolo. In realtà il danno era stato provocato da un precedente passaggio della carta vetrata.

Iniziata la trattativa diretta con una prima richiesta di risarcimento per 200 euro, dopo varie insistenze, il truffatore ha pattuito un risarcimento di 100 euro da andare a prelevare con il bancomat presso un istituto di credito cittadino.

La truffa però non è andata a buon fine. Ripartiti dal luogo della trattativa, infatti, la solita Smart bianca è stata intercettata e fermata dalla pattuglia della polizia locale di Ciampino. Identificato e controllato il soggetto che ha provato anche a celare la sua identità con l'aiuto della mascherina, subito dietro la malcapitata vittima che, dopo avere compreso quello che stava accadendo, ha proceduto alla formalizzazione della denuncia per tentativo della truffa, non portata a buon fine.

"La tecnica", spiegano da Ciampino, "è sempre la stessa: una volta individuata la vittima, possibilmente davanti ad un bancomat per essere sicuri di trovare disponibilita' liquide, viene simulato un sinistro. All'atto della verifica o poco prima, con la carta vetrata viene creato il danno sul veicolo della 'preda' per dimostrare l'effettivo contatto con il loro veicolo. A questo punto inizia una breve trattativa che puo' partire dai 200 o 300 euro per poi arrivare ad un accordo".

"E’ evidente", sostiene la polizia locale di Ciampino, "che il “professionista” di questa truffa non è si ancora abituato a “conoscere” e “comprendere” le potenzialità del sistema di videosorveglianza della nostra città, collegato all’importante impianto del Targa System, in grado di “pedinare” una targa appositamente inserita tra quelle da controllare nel momento in cui fa il suo ingresso a Ciampino. come già accaduto in precedenza, non appena transitato in un varco noto del centro cittadino, la pattuglia di pronto intervento si è immediatamente messa sulle sue tracce".