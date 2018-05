Ticket Atac già usati venduti a 17 euro come biglietti di ingresso per il Colosseo: arrestato

Ha venduto un titolo Atac già obliterato al prezzo di 17 euro come biglietto d'ingresso per il Colosseo. È stato arrestato con l'accusa di truffa aggravata un 57enne romano, disoccupato e con precedenti. L'uomo, sotto gli occhi dei carabinieri in borghese impegnati in un giro di controllo anti-abusivismo, si è spacciato per un promotore turistico con un turista francese di 79 anni. I carabinieri hanno assistito alla scena e lo hanno arrestato. In tasca aveva altri 6 biglietti usati pronti ad essere venduti come biglietti per il Colosseo.

Non molto lontano da lì, in via dei Fori Imperiali e in via del Leoncino, arrestate anche due borseggiatrici, una 21enne bosniaca e una 26enne bulgara, sono state colte in flagranza mentre derubavano due turisti del portafogli e dello smartphone.

A largo Corrado Ricci, invece, i crabinieri hanno denunciato un 65enne della Repubblica Domenicana, già noto alle forze dell’ordine, perché trovato in possesso di una borsa contenente una tronchese, un cacciavite, un coltello e una borsa schermata con carta stagnola, attrezzi probabilmente utilizzati per eludere i sistemi antitaccheggio dei negozi.