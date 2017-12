La truffa degli assegni dell'assicurazione: così madre e figlia hanno incassato 30mila euro

E’ stato il Direttore dell’ufficio postale di Frascati, ad allertare il commissariato. L’attenzione dell’uomo, è stata attirata dalla presenza di due donne che si sono presentate allo sportello per versare un assegno bancario, emesso da una compagnia di assicurazioni, in un conto corrente a loro intestato.

Madre e figlia in trasferta da Napoli

Da una attenta e scrupolosa verifica, l’impiegato ha accertato che l’assegno era stato abilmente clonato. I poliziotti hanno identificato le due signore, una 63enne di Napoli e la figlia di 36 anni e, approfondendo gli accertamenti, sono risaliti alla truffa che ormai da mesi, mamma e figlia portavano avanti.

La truffa dell'assegno clonato

La tecnica messa a punto, consisteva nell’intercettare, attraverso una fitta rete di complici, gli assegni in spedizione da parte delle compagnie assicuratrici, riuscendo a clonarli e, ad incassarli prima che i legittimi beneficiari potessero farlo. Con questo sistema, le truffatrici partenopee erano riuscite ad incassare una somma di quasi 30.000euro.

Denunciate madre e figlia

Per entrambe, è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di concorso in truffa e ricettazione, ed è stato emesso il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio