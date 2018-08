"Ho un'offerta per lei per risparmiare sulla bolletta": poi truffa anziana sola in casa

Era sola in casa quando le hanno citofonato: "Signora sono un promoter, ho una offerta per lei per risparmiare denaro sulla bolletta della luce". L'esca è stata sufficiente ad un 19enne per farsi aprire la porta di casa dalla donna. Il giovane non aveva fatto i conti con i carabinieri di Ostia che lo hanno poi denunciato per sostituzione di persona e truffa ai danni di un’anziana.

La truffa del promoter

Il truffatore, presentandosi come promoter di una società di distribuzione dell’energia elettrica, con la scusa di visionare la fattura dei consumi, aveva sottratto il codice POD stampato sul documento, utilizzandolo indebitamente per la compilazione di una nuova

proposta di contratto. Scoperto dai militari è stato denunciato.