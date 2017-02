"Suo figlio ha provocato un incidente, se paga evita l'arresto", anziana truffata a San Lorenzo

"Suo figlio ha provocato un incidente, deve pagare per evitare l'arresto", questa la pantomima messa in atto da una finta assistente di un fantomatico avvocato dopo essersi presentata in casa di una 70enne romana a San Lorenzo. Ad arrestare la donna, una 45enne napoletana, con l’accusa di truffa aggravata, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo

LA TRUFFA - In particolare la 45enne si era presentata a casa dell'anziana, residente in via degli Umbri, in qualità di incaricata di un avvocato che stava seguendo il fantomatico “caso” del figlio, asseritamene coinvolto in un incidente per cui era stato trattenuto in una non meglio specificata caserma romana.

IL FINTO AVVOCATO - Il finto avvocato aveva contattato telefonicamente la vittima designata, spiegandole che avrebbe dovuto versare una cospicua somma di denaro per far si che il figlio venisse rilasciato dalle Autorità ed evitargli l’arresto. In zona per un servizio perlustrativo, i Carabinieri, hanno notato gli strani atteggiamenti tenuti dalla truffatrice che, dopo essersi guardata bene attorno, è entrata nello stabile dove vive l’anziana.

TRUFFA DA 3500 EURO - La complice del finto avvocato era riuscita a farsi consegnare dalla vittima ben 3.500 euro, ma è stata bloccata dai militari all’uscita. L’intera somma è stata restituita alla legittima proprietaria mentre l’imbrogliona è stata ammanettata e portata in caserma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

TRUFFE AGLI ANZIANI - A tal proposito, prosegue la campagna di sensibilizzazione avviata dal Comando Provinciale dei Carabinieri su tutto il territorio di Roma e provincia, anche attraverso la collaborazione con amministrazioni comunali, parrocchie ed enti\associazioni locali, la promozione di una serie di incontri aperti alla popolazione e rivolti soprattutto alle fasce più deboli, nel corso dei quali vengono forniti preziosi consigli per evitare di incappare in furti, truffe o altri reati del genere, a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

INCONTRO CON I CARABINIERI - L’ultimo incontro, seguito da circa 100 anziani, ai quali è stato anche distribuito un vademecum, si è tenuto presso il Centro Sociale Anziani Villa Leopardi di via Macallè (foto in basso), nel corso del quale i Carabinieri della Stazione di Roma Viale Libia e della Compagnia Roma Parioli hanno illustrato le principali tecniche truffaldine e i trucchi usati dai malfattori per entrare nelle case, spiegando loro come poter fronteggiare i rischi e quale comportamento assumere in caso di situazioni sospette.

I CONSIGLI DEI MILITARI DELL'ARMA - Un’azione diffusa e mirata per la prevenzione di reati molto insidiosi, anzitutto furti e truffe. I Carabinieri consigliano a tutti i cittadini di diffidare da chi, qualificandosi come appartenente alle Forze dell’Ordine o ad altri enti/istituzioni, chieda denaro per evitare sanzioni o denunce, procedura non prevista per alcun tipo di illecito, e invitano, in caso si abbia qualsiasi dubbio, a non far entrare in casa nessuno e chiamare il Numero Unico di Emergenza “112”, il cui operatore potrà certamente dare ogni utile indicazione per evitare di incappare in spiacevoli situazioni quali truffe e raggiri di vario genere.

FENOMENO DIFFUSO - Le truffe e in particolar modo quelle in danno di vittime vulnerabili, rappresentano un atto vile e spregevole perché per questi soggetti deboli, spesso soli, i danni sono di natura economica ma anche emotiva, con gravi effetti sulla loro vita sociale e anche sulla salute. L’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma è molto alta verso tale fenomeno, testimoniata dall’arresto di decine e decine di truffatori negli ultimi mesi e, sul fronte della prevenzione mettendo in campo numerose iniziative con campagne di informazione per venire incontro alla popolazione e sensibilizzare tutti sulla tematica delle truffe agli anziani.

DIALOGO CON LE ISTITUZIONI - L’Arma raccomanda, inoltre, il massimo dialogo tra familiari giovani e anziani per favorire una reale sensibilizzazione preventiva, che può essere potenziata proprio dalla conversazione domestica sul tema. Oggi gli incontri proseguiranno dalle 17:00 alla sala parrocchiale Nostra Signora di Fatima, ad Aranova, con i carabinieri di Civitavecchia e della Stazione di Torrimpietra.

SITO INTERNET - Sul sito internet istituzionale dell’Arma dei Carabinieri è possibile trovare consigli utili per cercare di evitare di rimanere vittime di tali reati: http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/giorno-per-giorno/contro-le-truffe