Il trucco del finto incidente, così Bonnie e Clyde alla vaccinara derubavano automobilisti

Cinquanta anni lui, 33 anni lei; queste le età dei Bonnie e Clyde alla vaccinara individuata dalla Polizia di Stato che “operava”, con il trucco del finto incidente, nel quartiere San Giovanni. Per “lui”, già sottoposto agli arresti domiciliari, si sono aperte le porte del carcere.

Il fatto è avvenuto a metà maggio sulla via Casilina: una donna, mentre viaggiava in macchina da sola, ha sentito un forte rumore provenire dalla ruota posteriore; appena si è fermata è stata affiancata da una ragazza che, senza scendere dall’auto, l’ha distratta chiedendole alcune informazioni. In quel frangente si è materializzato il complice che, con una mossa repentina, si è impossessato della borsa che la vittima aveva sul sedile. Il ladro è fuggito, prima a piedi, poi è salendo sull’auto della complice.

Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, hanno consentito di identificare gli autori e la conferma è arrivata dal riconoscimento fotografico fatto dalla stessa vittima.

L’uomo, le cui iniziali sono F.C., era sottoposto agli arresti domiciliari dall’aprile scorso, quando era stato fermato con della droga ed un’arma con matricola brasa.

Il Tribunale, preso atto dell’attività di polizia giudiziaria, ha disposto la custodia in carcere per l'uomo e sono stati gli stessi poliziotti di San Giovanni a condurlo nel carcere di Regina Coeli.