Discute con la sorella e fa perdere le proprie tracce: trovato dai carabinieri

Quando la sorella si è presentata ai carabinieri per denunciare la scomparsa del fratello era molto preoccupata per lui. Alla base dell'allontanamento dell'uomo dalla propria abitazione dove vive con la donna una animata discussione avuta fra i due. Era la sera di mercoledì, segnalata la scomparsa del 47enne ai militari della Stazione Roma San Pietro sono da subìto cominciate le ricerche dell'uomo, poi rintracciato a Subiaco dai carabinieri dello locale compagnia.

Da San Pietro a Subiaco

Le ricerche dell'uomo sono cominciate la sera del 4 aprile. Attivato il piano persone scomparse dopo la segnalazione della sorella del 47enne, un primo segnale è arrivato dal telefono della persona sparita, con il cellulare che si è agganciato ad una cella nella zona della via dei Monasteri a Subiaco, Comune dell'alta Valle dell'Aniene.

Ricerche dell'uomo a Subiaco

Indivdiuato il 47enne nella zona dei monasteri di Subiaco la stretta sinergia tra i carabinieri della Stazione San Pietro e quelli della compagnia sublacense ha permesso di restringere il cerchio delle ricerche. Alle 13:30 di ieri le ricerche si sono quindi concentrate nell'area del Monastero di San Biagio con l'intervento dei vigili del fuoco al lavoro a Subiaco con la squadra 14A dei vigili del fuoco con il gruppo Saf (Speleo Alpino Fluviale), l'elicottero dei pompieri, personale TAS (Tipografia Applicata al Soccorso) e squadra UCL (Unità Comando Locale).

A casa di un amico a Subiaco

Stretto sempre più il cerchio attorno all'uomo lo stesso è stato poi ritrovato dai carabinieri della Compagnia di Subiaco nel centro cittadino del Comune della provincia romana. In buone condizioni il 47enne ha raccontato ai militari di essere arrivato in Valle Aniene in bus, andato a casa di un amico ha poi passato la notte da lui. Accomopagnato a Roma l'uomo ha poi potuto riabbracciare la sorella.